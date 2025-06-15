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Израиль нанес удары по ядерным объектам в Тегеране: уничтожены штаб иранского МО и архивы
Израиль нанес масштабный удар по ядерным объектам Ирана в Тегеране.
Армия обороны Израиля завершила масштабную серию ударов в Тегеране по объектам инфраструктуры иранского проекта ядерного оружия и топливным танкерам.
Об этом сообщает армия Израиля в сообщении в соцсетях.
Недавно ВВС завершили масштабную серию ударов на основе разведывательных данных по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима.
"Среди целей были штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта SPND и дополнительные цели, способствовавшие усилиям иранского режима получения ядерного оружия и где иранский режим спрятал свой ядерный архив", - говорится в сообщении.
Как мы писали ранее, по данным Fox News, Израиль 14 июня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. По словам израильских чиновников, удар имел целью отправить сигнал чиновникам в Тегеране.