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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Израиль нанес удары по ядерным объектам в Тегеране: уничтожены штаб иранского МО и архивы

Израиль нанес масштабный удар по ядерным объектам Ирана в Тегеране.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Израиль

Израиль

Армия обороны Израиля завершила масштабную серию ударов в Тегеране по объектам инфраструктуры иранского проекта ядерного оружия и топливным танкерам.

Об этом сообщает армия Израиля в сообщении в соцсетях.

Недавно ВВС завершили масштабную серию ударов на основе разведывательных данных по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима.

"Среди целей были штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта SPND и дополнительные цели, способствовавшие усилиям иранского режима получения ядерного оружия и где иранский режим спрятал свой ядерный архив", - говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, по данным Fox News, Израиль 14 июня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. По словам израильских чиновников, удар имел целью отправить сигнал чиновникам в Тегеране.

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