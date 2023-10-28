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Израиль наносит самые интенсивные удары по Сектору Газы с начала войны – СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Израиль наносит самые интенсивные удары по Сектору Газы с начала войны – СМИ

Сектор Газа после ударов Израиля. / Фото: Associated Press

Жители Газы сообщают о более интенсивных ударах со стороны ЦАХАЛ.

Жители Сектора Газы утверждают, что израильские атаки минувшей ночью были самыми интенсивными за последние три недели.

Об этом пишет Haaretz.

Так, по словам жителей, непрерывным обстрелам подвергались восточным районам Газы, особенно северный сектор – от лагеря беженцев Джабалия до Бет-Лахии и Бет-Хануна.

Сообщалось также о нападениях в центральной части Сектора Газы и Хан-Юнисе на юге.

ХАМАС и "Исламский джихад" сообщали о боях с израильскими войсками на севере Газы.

"Пока неясно, сколько людей погибло в результате этих ночных ударов, поскольку связь с медицинскими бригадами на местах была прервана из-за отсутствия связи. Медики также не смогли добраться до мест из-за продолжающихся массированных атак", — пишет издание.

Напомним, войска Израиля 27 октября совершили вторжение в Газу после того, как они начали интенсивный обстрел анклава артиллерией и ракетами, выпущенными из военных самолетов.

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Дата публикации
Просмотры
552
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