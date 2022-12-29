Израиль не исключает возможное нападение на Иран: когда это может произойти

Израиль угрожает атаковать ядерные объекты своего заклятого врага, если сочтет, что дипломатия с Тегераном зашла в тупик.

Израиль может атаковать иранские ядерные объекты "через два-три года".

Об этом заявил министр обороны Израильского Государства Бенни Ганц, передает Reuters.

"Через два или три года вы, возможно, будете лететь на восток и участвовать в атаке на ядерные объекты в Иране", – сказал он в своей речи перед курсантами-выпускниками ВВС.

Поскольку международные усилия по возобновлению ядерного соглашения зашли в тупик, иранцы усилили обогащение урана, которое также может дать топливо для ядерных бомб. Хотя Тегеран отрицает наличие каких-либо подобных проектов. По оценкам экспертов, Иран потенциально может в короткие сроки повысить чистоту расщепления своего урана до уровня, необходимого для создания оружия. Но для создания готовой боеголовки понадобятся годы.

Более десяти лет Израиль угрожает атаковать ядерные объекты своего заклятого врага, если сочтет, что дипломатия мировых государств с Тегераном зашла в тупик. Однако некоторые эксперты сомневаются, что Израиль обладает достаточной военной силой, чтобы нанести значительный ущерб иранским объектам, удаленным, разбросанным и хорошо защищенным.

В прогнозе израильской военной разведки на 2023 год отмечается, что Иран будет "продолжать свой нынешний путь медленного прогресса" в ядерной сфере.

Reuters отмечает, что Израиль не подтверждает и не отрицает наличие у себя ядерного оружия. По мнению СМИ, страна получила первую подобную бомбу еще в конце 1966 года. Израиль не подписал добровольный Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 г., который предлагает доступ к гражданским ядерным технологиям в обмен на отказ от ядерного оружия.

Напомним, политолог и публицист Андрей Пионтковский предположил, что Израиль может уничтожить ядерный потенциал Ирана.

Ранее разведка Израиля сообщила, что Иран планирует увеличивать поставки вооружения России.

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