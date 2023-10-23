Израиль не собирается устанавливать контроль над Сектором Газа — Госдеп

Сейчас ищется вариант гарантий, который исключит возможность дальнейших террористических атак.
У Израиля нет намерения контролировать Сектор Газы, но страна больше не может позволить себе существовать с постоянной угрозой от террористов ХАМАС.
Об этом заявил госсекретарь США Антони Блинкен, передает The Guardian.
"Я думаю, мы знаем две вещи. Мы не можем вернуться в статус-кво. Они не могут вернуться в статус-кво, когда ХАМАС в состоянии управлять Сектором Газа и повторить то, что он сделал", — заявил он.
Блинкен подчеркнул, что власти Израиля не собираются устанавливать контроль над Сектором Газа.
"Как я слышал от израильтян, у них нет абсолютно никаких намерений, никакого желания самим управлять Газой. Они ушли из Газы в одностороннем порядке, безоговорочно, несколько десятилетий назад, но они не могут находиться в положении, когда над ними постоянно висит угроза ужасающих террористических". атак, происходящих из Сектора Газа", – добавил он.
Госсекретарь заявил, что сейчас ищется вариант гарантий, который исключит возможность дальнейших террористических атак.
"Поэтому необходимо найти что-то, что гарантировало бы, что ХАМАС не сможет сделать это снова. Но это также не приведет к возвращению в израильское управление Газой, чего они не хотят и не собираются делать. Существуют разные идеи относительно того, что за этим может последовать", но все это, по моему мнению, требует работы, и работать над этим нужно даже сейчас, когда Израиль справляется с существующей угрозой", — добавил Блинкен.
Напомним, ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что во время официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден заявил, что успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США.
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