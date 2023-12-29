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Израиль обещает "подвинуть" Хезболлу от границ, если боевики не прекратят обстрелы севера страны

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Израиль обещает "подвинуть" Хезболлу от границ, если боевики не прекратят обстрелы севера страны

Обстрел на границе Израиля и Ливана / Фото: Associated Press

Боевики Хезболла постоянно обстреливают север Израиля.

Глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц предупредил, что ЦАХАЛ может принять меры, чтобы сместить боевиков Хезболлы от границы с Ливаном, если они не прекратят атаки.

Об этом информирует BBC.

Он отметил, что армия Израиля вмешается и отвергнет боевиков от границы, если они не прекратят постоянные обстрелы севера страны. Ганц подчеркнул, что нынешняя ситуация на границе требует перемен.

"Секундомер для дипломатического решения заканчивается. Если мир и правительство Ливана не будут действовать, чтобы предотвратить обстрелы северян Израиля и удалить "Хезболлу" от границы, это сделает ЦАХАЛ", — добавил глава минобороны Израиля.

В свою очередь глава ЦАХАЛа Герцы Галеви рассказал, что войска находятся в "очень высокой готовности" к дальнейшим боям на севере.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле рассказали, сколько еще будет продолжаться война в Секторе Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что израильские военные обнаружили тела пяти заложников в подземном тоннеле ХАМАС.

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Дата публикации
Просмотры
144
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