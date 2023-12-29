Израиль обещает "подвинуть" Хезболлу от границ, если боевики не прекратят обстрелы севера страны

Глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц предупредил, что ЦАХАЛ может принять меры, чтобы сместить боевиков Хезболлы от границы с Ливаном, если они не прекратят атаки.

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Об этом информирует BBC.

Он отметил, что армия Израиля вмешается и отвергнет боевиков от границы, если они не прекратят постоянные обстрелы севера страны. Ганц подчеркнул, что нынешняя ситуация на границе требует перемен.

"Секундомер для дипломатического решения заканчивается. Если мир и правительство Ливана не будут действовать, чтобы предотвратить обстрелы северян Израиля и удалить "Хезболлу" от границы, это сделает ЦАХАЛ", — добавил глава минобороны Израиля.

В свою очередь глава ЦАХАЛа Герцы Галеви рассказал, что войска находятся в "очень высокой готовности" к дальнейшим боям на севере.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле рассказали, сколько еще будет продолжаться война в Секторе Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что израильские военные обнаружили тела пяти заложников в подземном тоннеле ХАМАС.

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