Израиль обстрелял группу дипломатов из почти 20 стран и извинился за "неудобства"

Израиль / © Associated Press

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В среду, 21 мая, израильские солдаты по ошибке произвели предупредительные выстрелы по дипломатам, представляющим страны Европейского Союза, Великобританию, Канаду, Китай, Россию и другие страны.

Об этом сообщает The Times of Israel

Дипломаты из почти 20 стран посещали город Дженин на Западном берегу реки Иордан. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), они отклонились от утвержденного маршрута в зоне активных боевых действий.

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Ожидается, что военные проведут переговоры с представителями причастных стран, чтобы прояснить ситуацию вокруг инцидента, сообщили в ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля сожалеет о причиненных неудобствах», — говорится в заявлении.

Ни один из дипломатов не пострадал, однако этот инцидент может еще больше ухудшить отношения между Иерусалимом и многими частями международного сообщества на фоне растущей глобальной критики действий Израиля в войне в Газе и его отношения к палестинцам.

Реакция в мире на обстрел дипломатов

Кая Каллас, главный дипломат Европейского Союза, призвала Израиль расследовать инцидент и «привлечь к ответственности виновных».

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«Любые угрозы жизни дипломатов неприемлемы. Израиль также подписал Венскую конвенцию — обязательство гарантировать безопасность всех иностранных дипломатов», — добавила она.

Еще один западный дипломатический представитель, страна которого была представлена в делегации, назвал это событие «серьезным инцидентом, на который мы отреагируем».

«Это не „неудобство“. Это серьезный инцидент, на который мы отреагируем должным образом после консультаций с нашими партнерами», — сказал чиновник.

В ответ на инцидент министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал посла Израиля, «чтобы получить официальные разъяснения относительно того, что произошло в Дженине».

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также заявил в среду, что вызовет посла Израиля для объяснений, назвав инцидент «неприемлемым».

Напомним, США получили новые разведывательные данные, которые свидетельствуют о высокой вероятности подготовки Израилем удара по ядерным объектам Ирана