Сектор Газа / © AFP

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В городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа произошел кровавый инцидент: израильские танки открыли огонь по толпе людей, ожидавших продовольственной помощи.

Об этом пишет Reuters.

Погибли не менее 59 человек, еще более 220 получили ранения, из них около 20 находятся в критическом состоянии.

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Свидетели утверждают, что сначала военные разрешили подходить к гуманитарным грузовикам, но затем начали стрелять. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что выясняет обстоятельства произошедшего, отметив, что неподалеку от толпы находились военные позиции и застрял грузовик.

В заявлении подчеркивается, что Израиль сожалеет о жертвах среди гражданского населения и стремится избегать подобных потерь.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, это самый массовый обстрел гуманитарной очереди с тех пор, как Израиль частично ослабил блокаду в мае. Согласно статистике, с тех пор погибли уже 397 человек, еще более 3000 пострадали.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно обратился к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху с требованием остановить боевые действия в Секторе Газы и воздержаться от угроз в адрес Ирана. Это свидетельствует о растущем различии в позициях двух лидеров по затяжному конфликту.

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В отличие от Трампа, призывающего к немедленному прекращению войны, Нетаньяху продолжает настаивать на достижении полного уничтожения ХАМАС и полного разоружения группировки.

Вооруженное противостояние в Газе продолжается еще с октября 2023 года, когда боевики ХАМАС совершили внезапную атаку на Израиль, убив около 1200 человек и захватив более 250 заложников. В ответ Израиль приступил к масштабной военной операции.