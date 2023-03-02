Израиль обсуждает возможность удара по ядерным объектам Ирана до того, как Тегеран получит системы С-400 от России — СМИ

Bloomberg отмечает, что РФ не заявила публично, передавать ли Ирану системы С-400, но Москва и Тегеран сблизились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Перспектива получения Ираном систем С-400 от России спровоцировала обсуждение в Израиле по поводу возможности удара по ядерным объектам Тегерана.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным собеседников издания в Израиле и США, знакомых с ситуацией, это ускорит принятие такого решения.

На прошлой неделе этот вопрос поднял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится. Мы ждали очень долго. Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие", — сказал он на конференции по безопасности в Тель-Авиве.

Издание напоминает, что Россия не заявила публично, передавать ли Ирану системы С-400, но Москва и Тегеран сблизились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кремль и минобороны России не ответили на просьбу журналистов о комментариях, офис Нетаньяху также отказался от них.

В то же время, Израиль продолжает надеяться, что США возьмут на себя инициативу по любому возможному удару. Однако администрация Джо Байдена пока предпочитает дипломатию.

Эксперты отмечают, что получение Ираном С-400 усложнит нанесение ударов. По словам эксперта по обороне Ближнего Востока Джереми Бинни, системы могут поражать воздушные цели на расстоянии до 250 километров и создадут "красную зону" для самолетов.

Бывший высокопоставленный чиновник израильской военной разведки Йосси Купервассер добавил, что чем больше у Тегерана средств ПВО, тем сложнее их поразить.

"Мы анализируем, когда наступает самый удобный момент для действий", — сказал он.

Отметим, что ядерная программа Ирана вызывает опасения у мирового сообщества. Международные наблюдатели отмечают, что до конца 2023 года у Ирана будет достаточно урана, обогащенного до 60%, чтобы сделать десять ядерных бомб.

Напомним, ядерное соглашение с Ираном заключили летом 2015 года. Оно предусматривает разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Стороны договорились, что Тегеран существенно ограничит свою ядерную программу в обмен на отмену Западом экономических санкций.

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