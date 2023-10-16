Израиль обвинил ХАМАС в ударе по колонне жителей Газы, бежавших на юг

Спикер ЦАХАЛа Джонатан Конрикус говорит, что удар по конвою жителей Газы, бежавших в южную часть Газы, похоже, был операцией под чужим флагом, совершенным ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel.

«Если применить логику и подумать, кому будут выгодны те ужасные изображения детей и гражданских лиц, которые эвакуировались на юг, а затем они, очевидно, явно мертвые, кто выиграет от этого – только одна организация: ХАМАС», — говорит Конрикус.

По меньшей мере, 70 человек, большинство из которых дети, были убиты во время удара, который произошел на маршруте, который, по словам Израиля, должен был использоваться для побега из Газы. Еще 200 получили ранения.

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Конрикус говорит, что ожидает, что армия обнародует доказательства своего заявления в ближайшие часы или дни.

"Мы можем четко сказать, что мы не пытались никого ударить, ни одного гражданского населения в этом районе", — сказал он.

«Я не думаю, что убивать палестинских гражданских, если они думают, что это поможет им на международной арене, или создавать поддержку или пытаться обвинять Израиль», — говорит он, называя членов группировки «недолюдьми».

Израиль также обвинил ХАМАС в попытках удержать жителей Газы от перемещения на юг, чтобы удерживать их как живой щит.

Напомним, 15 октября с территории Ливана по северным регионам Израиля были нанесены ракетные удары. Впоследствии произошли нападения с использованием стрелкового оружия на израильские военные посты вдоль границы с Ливаном.

Тем временем в штаб-квартиру временных сил ООН в Эн-Накуре на границе с Израилем попала ракета.

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