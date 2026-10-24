ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
362
Время на прочтение
2 мин

Израиль объявил о новом военном наступлении: хотят снести целый квартал

Израильские военные начали масштабную операцию в палестинском городе Хеврон с обысками, допросами и подготовкой к сносу квартала нападающих после гибели двух солдат в результате стрельбы.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Израильские солдаты занимают позиции во время армейской операции в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

Израильские солдаты занимают позиции во время армейской операции в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан / © Associated Press

Израильские военные начали масштабную операцию в палестинском городе Хеврон на Западном берегу Иордана после гибели двух израильских военных в результате стрельбы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, израильские военные проводят обыски, ищут оружие и инфраструктуру боевиков, а также допрашивают десятки подозреваемых. В армии заявили, что операция сосредоточена на территории, откуда действовали нападающие, и может занять несколько дней.

Палестинским жителям районов проведение операции разрешат выезжать через три определенных пункта после допроса и проверки безопасности. Лиц, которые вызовут подозрение, могут быть направлены на дополнительный допрос. После нападения израильские власти также ограничили передвижение в Хевроне и близлежащих палестинских населенных пунктах.

В пятницу, 23 октября, двое нападавших открыли огонь по израильским военным на контрольно-пропускном пункте на выезде из Хеврона. После стрельбы военные измерили дома, где проживали подозреваемые, для подготовки к возможному сносу.

Кроме того, ЦАХАЛ начал демонтировать сооружения вблизи места нападения, которые, по утверждению израильской армии, могли представлять угрозу безопасности.

На видеозаписях из района Фарш-аль-Хава вблизи Хеврона видно, как военные предписывают палестинским жителям покинуть дома перед сносом. Вещи людей сгружали на грузовики, а постройки разрушали бульдозерами.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что поручил подготовить снос всего квартала, где жили двое нападающих. Таким образом, мероприятия могут охватить не только дома непосредственных участников стрельбы.

Нетаньяху также сообщил о подготовке к полной изоляции Западного берега на понедельник и вторник. По его словам, ограничения передвижения будут введены в качестве меры безопасности на фоне национальных выборов в Израиле.

Напомним, еще год назад президент США Дональд Трамп представил план прекращения боевых действий в Газе во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie