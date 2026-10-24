Израиль объявил о новом военном наступлении: хотят снести целый квартал

Израильские солдаты занимают позиции во время армейской операции в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан / © Associated Press

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Израильские военные начали масштабную операцию в палестинском городе Хеврон на Западном берегу Иордана после гибели двух израильских военных в результате стрельбы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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По данным издания, израильские военные проводят обыски, ищут оружие и инфраструктуру боевиков, а также допрашивают десятки подозреваемых. В армии заявили, что операция сосредоточена на территории, откуда действовали нападающие, и может занять несколько дней.

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Палестинским жителям районов проведение операции разрешат выезжать через три определенных пункта после допроса и проверки безопасности. Лиц, которые вызовут подозрение, могут быть направлены на дополнительный допрос. После нападения израильские власти также ограничили передвижение в Хевроне и близлежащих палестинских населенных пунктах.

В пятницу, 23 октября, двое нападавших открыли огонь по израильским военным на контрольно-пропускном пункте на выезде из Хеврона. После стрельбы военные измерили дома, где проживали подозреваемые, для подготовки к возможному сносу.

Кроме того, ЦАХАЛ начал демонтировать сооружения вблизи места нападения, которые, по утверждению израильской армии, могли представлять угрозу безопасности.

На видеозаписях из района Фарш-аль-Хава вблизи Хеврона видно, как военные предписывают палестинским жителям покинуть дома перед сносом. Вещи людей сгружали на грузовики, а постройки разрушали бульдозерами.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что поручил подготовить снос всего квартала, где жили двое нападающих. Таким образом, мероприятия могут охватить не только дома непосредственных участников стрельбы.

Нетаньяху также сообщил о подготовке к полной изоляции Западного берега на понедельник и вторник. По его словам, ограничения передвижения будут введены в качестве меры безопасности на фоне национальных выборов в Израиле.

Напомним, еще год назад президент США Дональд Трамп представил план прекращения боевых действий в Газе во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

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