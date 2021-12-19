Израиль объявил о пятой COVID-волне, правительство готовит новые карантинные ограничения

Премьер Израиля сообщил, что ранее принятое решение о закрытии границ помогло выиграть время в борьбе с коронавирусом.

Израиль заявил о начале пятой волны коронавируса в стране. По прогнозам главы израильского правительства, уже через 3-4 недели, а возможно и раньше, в стране возможен резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, а потому начинают готовить новый пакет карантинных ограничений.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье, 19 декабря, пишетNewsru.co.il.

Беннет заявил, что закрытие границ, принятое после первых случаев штамма "Омикрон" в мире, помогло выиграть время и оттянуть приход новой волны.

"Время, которое мы выиграли, стекает. Вариант "Омикрон" уже в Израиле, и оно повсюду: от детсадов до Кнессета. Пока мы видим не очень большие показатели заболеваемости. Но пятая волна уже здесь", — сказал он.

Из-за новой эпидволны израильский премьер сообщил, что правительство начинает новый этап в борьбе с пандемией коронавируса. В ближайшие дни чиновники опубликуют новые ограничения для населения.

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Напомним, в Великобритании в воскресенье, 19 декабря, зафиксировали 12 133 новых случая заболевания штаммом COVID-19 "Омикрон".

На этой неделе во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм COVID-19 "Омикрон" зарегистрирован уже на территории 89 стран, а количество случаев этого варианта коронавируса может удваиваться 1,5-3 дня.

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