Израиль объявил Сектор Газа закрытой зоной: что это значит

Приказ о закрытой зоне в секторе Газа был объявлен после оценки ситуации в регионе израильскими военными.
Армия обороны Израиля объявила о закрытой зоне в районе сектора Газа.
Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в сети X.
Израильские военные заявили, что теперь вход в закрытую зону будет строго запрещен, также туда прекращается подача электроэнергии, топлива и товаров.
"После оценки ситуации было решено издать приказ о закрытом военном районе в районе Сектора Газы. ЦАХАЛ предупреждает, что вход на территорию строго запрещен", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что командование миротворцев ООН приняло решение усилить патрулирование на границе между Ливаном и Израилем.
Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль призвал жителей Газы немедленно покинуть регион.
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