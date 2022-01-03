Израиль одобрил четвертую COVID-прививку для медработников и людей от 60 лет

Израиль одобрил четвертую COVID-прививку для медработников и людей от 60 лет

Согласно новому прогнозу, в ближайшие дни среднее суточное количество случаев коронавируса в Израиле составит 50 тысяч.

В Израиле одобрили прививание медработников и людей от 60 лет четвертой дозой вакцины против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech.

Соответствующее заявление в воскресенье, 2 января, озвучил израильский премьер-министр Нафтали Бенет, сообщает The Jerusalem Post.

"Решение было принято, основываясь на лучших профессиональных соображениях и после консультации Министерства здравоохранения с экспертами", — подчеркнул глава израильского правительства.

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По его словам, для получения четвертой дозы необходимо, чтобы с момента предыдущей прививки от коронавируса прошло не менее шести месяцев.

Бенет также озвучил прогноз, согласно которому в ближайшие дни среднее суточное количество случаев заболевания коронавирусом в Израиле может достичь 50 тысяч, что примерно в пять раз больше, чем в предыдущие периоды.

В издании отмечают, что Комитет по реагированию на пандемию ранее рекомендовал начать новый этап ревакцинации с 21 декабря, однако глава Минздрава страны Нахман Эш решил отсрочить это решение.

До сих пор получить четвертую дозу в Израиле могли только пациенты с ослабленным иммунитетом и жители домов престарелых.

На прошлой неделе в Израиле зарегистрировали около 27 тысяч случаев заражения COVID-19, что на 200% больше, чем неделей ранее. 31 декабря, в частности, положительные результаты тестов на коронавирус получили 5,5 тыс. человек, что втрое больше, чем 24 декабря.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.