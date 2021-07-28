Израиль одобрил COVID-вакцинацию детей 5-11 лет с тяжелыми заболеваниями

Дети без серьезных заболеваний не смогут получить прививку.

В Израиле одобрили вакцинацию от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет с серьезными фоновыми заболеваниями, которые могут сделать их более уязвимыми к коронавирусу.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщило Министерство здравоохранения страны, пишет The Times of Israel.

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Речь идет о крайнем ожирении (ИМТ выше 99-го процентиля в соответствии с возрастом и полом), тяжелых хронических заболеваниях легких, нарушении нервного развития, застойной сердечной недостаточности, серповидно-клеточной анемии и тяжелых аутоиммунных заболеваниях.

Несовершеннолетние, не имеющие "высокой вероятности серьезного заболевания и даже смерти в результате заражения новым коронавирусом", не могут сделать прививку.

Разрешения для отдельных детей будут предоставляться поставщиком медицинских услуг, а затем их будет подтверждать израильский Минздрав. В то же время окончательное решение будет за родителями.

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"Политика министерства будет сводить к минимуму количество разрешений и выдавать их только тем, кто склонен к наибольшему риску", — говорится в сообщении.

Отмечается, что детям будут вводить вакцину от Pfizer-BioNTech в дозе 1 миллилитр вместо обычных 3 миллилитров.

Напомним, в Израиле половина из тех, кто заболел новым и более опасным штаммом коронавируса "Дельта", ранее были вакцинированы препаратом Pfizer.

25 июня в стране вновь ввели обязательное ношение масок в закрытых помещениях из-за роста заболеваемости COVID-19.

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