"Израиль ослеплен яростью": почему наступление в Рафахе может привести к бойне — CNN

В Рафахе поднимается паника, поскольку отчаянные палестинцы решают, бежать ли из последнего убежища в Газе, в то время как Израиль разрабатывает планы наземного наступления, которое, как предупредил глава гуманитарной миссии ООН, может привести к "бойне".

Об этом пишет CNN.

Все больше стран и международных организаций пытаются убедить Израиль остановить запланированное наступление, а премьер-министр Ирландии Лео Варадкар обвинил страну в том, что она "ослеплена яростью".

Во вторник, 13 февраля, правительство Южной Африки обратилось с "срочным запросом" в Международный суд ООН с просьбой определить, требуют ли длительные военные действия Израиля в южном городе Газы "использовать свою власть, чтобы предотвратить дальнейшее неизбежное нарушение прав палестинцев в Газе".

Израиль бомбит Рафах воздушными ударами уже несколько недель и заявляет, что готов к наземному наступлению, поскольку альтернативой является капитуляция перед ХАМАС и жертвование 134 лицами, заявил во вторник в интервью CNN подполковник Питер Лернер, имея в виду находящихся у израильтян. заложниках в Газе. "Это не вариант с точки зрения Израиля", — сказал он.

Остается непонятным, как и когда развернется наземное наступление, и эта неопределенность усугубляет беспокойство среди палестинцев в Рафахе относительно того, куда идти и что делать.

Руководитель гуманитарной миссии ООН Мартин Гриффитс предупредил во вторник, что такое наступление может привести к "бойне" и оставить гуманитарные усилия в Газе "на пороге смерти".

Он призвал Израиль прислушаться к оговоркам международного сообщества по поводу "опасных последствий" наземного вторжения, заявив, что "история не будет хорошей", если эти призывы будут проигнорированы.

Трудный выбор для 1,3 миллиона человек

На прошлой неделе премьер-министр Беньямин Нетаньяху приказал военным страны спланировать "эвакуацию населения" из Рафаха, заявив, что Армия обороны Израиля "вскоре войдет в Рафах, последний бастион ХАМАСа".

Спикер ЦАХАЛ Лернер заявил, что военные имеют целью разработать план эвакуации гражданского населения "из опасной зоны" и отличить гражданское население от боевиков ХАМАСа. Однако, как сказал во вторник в интервью CNN, они еще не представили свой план эвакуации правительства.

Более 1,3 миллиона человек сейчас живут в раскинутом палаточном городке у египетской границы в Рафахе, единственном номинально безопасном месте для бегущих с севера и центра Газы палестинцев.

Семьи уже живут в условиях острой нехватки пищи, воды, медикаментов и убежища, а также ежедневного риска быть убитыми израильским огнем.

Реакция международного сообщества

Южная Африка назвала Рафах "последним убежищем для уцелевших людей в Газе" и предположила, что наступление Израиля "будет серьезным и невосполнимым нарушением как Конвенции о геноциде", так и январского решения Международного суда ООН, которое требует от Израиля принять "все меры" для предотвращения геноцида в Газе.

Военные действия Израиля в Рафахе "уже привели и приведут к дальнейшим широкомасштабным убийствам, ущербам и разрушениям", — заявило правительство в своем запросе в Международный суд.

Жители сейчас стоят перед невозможным выбором: оставаться в городе и рисковать попасть в ловушку кровавого израильского наземного наступления или попытаться бежать из Рафаха, рискуя жизнью, в города, опустошенные израильскими бомбардировками, где, по словам оставшихся людей, они были вынуждены пить воду из туалет и есть траву, чтобы выжить.

Палестинцы в Рафахе «испытали немыслимые страдания» после того, как «месяцами находились в движении, преодолевая бомбы, болезни и голод», говорится в заявлении Гриффитса в ООН, опубликованном в понедельник: «Куда они должны идти? Как они должны оставаться в безопасности? В Газе больше некуда уходить”.

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Официальные представители Организации Объединенных Наций, Международного уголовного суда, а также все большего числа стран, включая США, Европейский Союз, Великобританию, Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию, Катар и другие, выразили обеспокоенность наземным наступлением и его влиянием на гражданское население.

Китай во вторник призвал Израиль прекратить военные операции и сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. "Мы выступаем против и осуждаем действия, направленные против гражданских лиц и международного права", — говорится в заявлении представителя МИД Китая.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ответ Израиля на действия ХАМАСа "непропорционален" и что "слишком много погибших палестинских гражданских, которые не являются боевиками ХАМАСа".

А король Иордании Абдалла II во время визита в Белый дом заявил, что наземная операция в Рафахе будет равнозначна опустошению. "Мы не можем позволить себе израильскую атаку на Рафах... Мы не можем стоять в стороне и позволить этому продолжаться", — сказал он.

"Существует риск массового убийства"

Некоторые из сильнейших слов осуждения со стороны иностранного лидера прозвучали от премьер-министра Ирландии, заявившего в ирландском парламенте, что ему "очень ясно", что Израиль "не прислушается ни к одной стране в мире".

“Существует серьезный риск массового убийства в Рафахе, если произойдет наземный штурм, – предупредил Варадкар. — Они [Израиль] ослеплены яростью. И я считаю, что они собираются значительно усугубить ситуацию для собственной безопасности в долгосрочной перспективе, если пойдут по тому пути, которым они идут”.

Главный прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан заявил, что его офис "активно расследует любые преступления, вероятно совершенные" Израилем и "глубоко обеспокоен сообщениями о бомбардировках и потенциальном наземном вторжении израильских сил в Рафах".

Хотя Рафах считается последним убежищем для палестинцев в Газе, город уже несколько недель подвергается израильским авиаударам и обстрелам.

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в понедельник в результате "чрезвычайно интенсивных" израильских ударов по многим местам в Рафахе погибли более 100 человек.

В понедельник представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что "была ... волна ударов израильских ВВС" по Рафаху "с целью разрешить" израильским силам освободить двух заложников, находящихся в плену с момента нападения 7 октября, "и нанести удар по террористам ХАМ" этом районе”.

Продолжающиеся удары вызвали панику в Рафахе, и палестинцы сейчас отчаянно пытаются решить, оставаться ли им там или эвакуироваться.

"Минула ночь была действительно ужасной, мы жили в страхе, будто это был Судный день", — сказал один переселенец в видео, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения.

Другие перемещенные лица рассказали, что бегут из Рафаха и направляются в Аль-Магази в центральной части Газы, а также в Хан-Юнис на юге анклава.

Двое израильско-аргентинских мужчин, спасшихся во время рейда в понедельник, находились в заключении 128 дней после того, как их захватили во время беспорядков ХАМАСа, в результате которых были убиты около 1200 человек и более 240 взяты в заложники.

После освобождения в понедельник общее количество оставшихся в Газе заложников составляет 134, сообщает Хагари. Из них 130 заложников – жертвы нападения 7 октября, 29 из которых погибли, а 101 считается живым. Остальные четверо содержались в Газе до нападения.

Израильская общественность оказывает все большее давление на Нетаньяху с требованием освободить заложников в Газе, а некоторые семьи заложников открыто критикуют тактику правительства.

"Только продолжение военного давления до полной победы приведет к освобождению всех наших заложников", — заявил Нетаньяху после освобождения двух мужчин.

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