Израиль отказался гарантировать США, что не ударит по ядерным объектам Ирана — CNN

Сейчас трудно сказать, будет ли Израиль использовать годовщину нападения ХАМАС для ответной атаки.

Чиновник Государственного департамента США заявил, что Израиль отказался давать гарантии того, что он не будет мешать ударам по ядерным объектам Ирана в ответ на масштабную ракетную атаку.

Об этом информирует CNN.

Отвечая на вопрос, заверил ли Израиль США, что ядерные объекты Ирана не являются целью для ответа на атаку, собеседник ответил: "Мы надеемся и ожидаем увидеть мудрость и силу, но, как вы знаете, никаких гарантий".

Издание пишет, что чиновник Госдепа также заявил, что сейчас трудно сказать, будет ли Израиль использовать годовщину нападения ХАМАС для ответной атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рекомендует Израилю не бить по нефтяным объектам Ирана в ответ на последнюю атаку.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Defense Express дали оценку атаке Ирана по Израилю.

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