Израиль отказался прекращать огонь по Газе для освобождения заложников — CNN

Также в правительстве Израиля ничего не слышали о предложении отложить наземную операцию.
Власти Израиля не будут прекращать огонь по боевикам Сектора Газа, чтобы выполнить условие ХАМАС для освобождения заложников.
Об этом сообщает CNN.
Издание сообщает, что высокопоставленный израильский чиновник заявил, что предложения США и Катара по прекращению огня по Сектору Газа для освобождения заложников выполняться не будут.
Кроме того, израильский чиновник заявил, что он ничего не знает о призыве США отложить наземную операцию в Газе и заявил, что Израиль и США хотят освободить всех заложников "быстрее всего".
"Но нельзя позволить гуманитарным усилиям повлиять на миссию по ликвидации ХАМАС", — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что во время официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден заявил, что успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США.
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