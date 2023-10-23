Израиль отказался прекращать огонь по Газе для освобождения заложников — CNN

Также в правительстве Израиля ничего не слышали о предложении отложить наземную операцию.

Власти Израиля не будут прекращать огонь по боевикам Сектора Газа, чтобы выполнить условие ХАМАС для освобождения заложников.

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Об этом сообщает CNN.

Издание сообщает, что высокопоставленный израильский чиновник заявил, что предложения США и Катара по прекращению огня по Сектору Газа для освобождения заложников выполняться не будут.

Кроме того, израильский чиновник заявил, что он ничего не знает о призыве США отложить наземную операцию в Газе и заявил, что Израиль и США хотят освободить всех заложников "быстрее всего".

"Но нельзя позволить гуманитарным усилиям повлиять на миссию по ликвидации ХАМАС", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что во время официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден заявил, что успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США.

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