Израиль открывает границы для привитых восемью COVID-вакцинами, в том числе российской Sputnik V

Израиль открывает границы для привитых восемью COVID-вакцинами, в том числе российской Sputnik V

В то же время, иностранцам с фейковыми COVID-сертификатами на пять лет запретят въезд в Израиль.

В Израиль с понедельника, 1 ноября, смогут въехать все граждане, привитые вакцинами против COVID-19 от Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm и Sinovac.

О соответствующем решении израильского Министерства здравоохранения в четверг, 28 октября, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что с 15 ноября в страну будут также пускать путешественников, вакцинированных российским COVID-препаратом Sputnik V, до сих пор не одобренным экспертами ВОЗ.

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Туристы должны получить вторую прививку не менее чем за 14 дней до даты въезда, однако вакцинация должна быть осуществлена не более чем за 180 дней до путешествия. Бустерная доза также должна быть сделана за две недели до пересечения границы.

В то же время путешественников обяжут сдавать ПЦР-тест в течение 72 часов по прибытии, а от привитых российским Sputnik V также потребуют серологический анализ.

Попасть в Израиль можно будет только через Международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Кроме того, туристы не должны посещать страны "красной зоны" за 14 дней до визита.

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"Все иностранцы, не соответствующие вышеуказанным условиям, не будут допущены к въезду в Израиль по этой схеме даже при полной изоляции", — подчеркнули в израильском Минздраве.

Отмечается, что перед путешествием туристы должны получить разрешение на въезд. Для этого им предлагают заполнить декларацию Министерства здравоохранения страны за 48 часов до вылета.

Тем временем иностранцам, пойманным с поддельными документами, будет отказано во въезде в Израиль на пять лет. Такое же наказание будет ожидать путешественников, которые, в случае получения положительного COVID-теста, откажутся отправиться на обсервацию в специальный отель.

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