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Израиль открывает границы для туристов: когда и какие условия въезда

Израиль открывает границы для туристов: когда и какие условия въезда

Привитые российской вакциной "Sputnik V" не смогут въезжать в Израиль.

Израиль открывает свои границы для туристов, которые привиты против COVID-19 или выздоровели от болезни. Въезд в страну официально разрешат с 1 ноября.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Кто не сможет въезжать в страну:

  • туристы, которые не имеют Covid-сертификата или справки, подтверждающую что перехворилы на коронавирус;
  • путешественникам из стран, где наблюдается вспышка нового штапа вируса "Дельта +".

Условия въезда в Израиль для иностранцев:

  • вакцинация двумя дозами вакцины Pfizer не позднее 180 дней и не ранее 7 дней с момента последней прививки;
  • вакцинация двумя дозами вакцин Moderna, AstraZeneca, Sinovac или Sinopharm не позднее 180 дней и не ранее 14 дней с момента последней прививки;
  • щеплиння одной дозой вакцины Johnson & Johnson не позднее 180 дней и не ранее 14 дней с момента вакцинации;
  • вакцинация Бустерная дозой любой вакциной;
  • наличие справки о переносе коронавируса и прививки по крайней мере одной дозой любой указанных вакцин;
  • наличие справки о переносе "ковиду" не ранее 11 дней и не позднее 180 дней на момент въезда в страну.

К слову, Израиль еще не признал украинские COVID-сертификаты.

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