Израиль отреагировал на выпущенные из Сектора Газа шары со взрывчаткой и нанес авиаудары в ответ

Это первая вспышка конфликта между Израилем и "ХАМАСом" после 21 мая.

Армия обороны Израиля ответила на запуск воздушных шаров со взрывчаткой с Сектора Газа авиаударамит в сторону военных объектов "ХАМАС" в Хан-Юнисе и Газе.

Об этом в ночь на среду, 16 июня, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что накануне на юге Израиля из-за действий палестинской стороны вспыхнули 20 пожаров.

"Армия обороны Израиля готова ко всем сценариям, включая возобновление боевых действий, перед лицом продолжающихся террористических актов с Сектора Газа", — заявил представитель ЦАХАЛа.

Это первая вспышка конфликта между Израилем и палестинской боевой группой "ХАМАС" после прекращения огня 21 мая.

Как сообщалось, во вторник Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране.

# صور مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على السياج الفاصل شرق رفح جنوب قطاع غزة, بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" للمستوطنين في القدس المحتلة. pic.twitter.com/Q4JgBzNC09 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 15, 2021

Напомним, что в ночь на 21 мая после 11 дней боевых действий началось перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС, контролирующим Сектор Газа.

"Самая значительная эскалация боевых действий с 2014 года" привела к гибели по меньшей мере 248 человек, в том числе 66 детей и 39 женщин, в Газе и 12 человек, в том числе двух детей, в Израиле.

Новости мира: несколько часов назад вступило в силу перемирие между Израилем и Cектором Газа

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