Израиль ответил на запрос Украины относительно судна с зерном: что заявили

Зерно

Министерство иностранных дел Израиля заявило о недостаточности доказательной базы в запросе Украины о предоставлении правовой помощи. Соответствующий документ, представленный вечером 28 апреля, пока не отвечает требованиям израильского законодательства.

Об этом сообщили в Israel Foreign Ministry (МИД Израиля) .

По данным ведомства, в обращении украинской стороны обнаружили существенные фактические пробелы. Также в запросе не было приведено никаких подтверждающих доказательств. В этой связи израильская полиция обратилась в прокуратуру Украины с просьбой предоставить дополнительную информацию и необходимые подтверждения, как того требует правовая система страны.

«Между тем нам сообщили, что судно, которое должно было войти в порт на следующей неделе, решило покинуть территориальные воды Израиля», — отметили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Израиль придерживается принципов верховенства права, а органы власти страны всегда будут действовать исключительно в соответствии с законодательством.

Судно с краденым зерном Украины — последние новости

Ранее стало известно, что порты Израиля принимают суда с грузами, которые Россия незаконно вывозит с оккупированных территорий Украины. В частности, речь идет о похищенном зерне.

Так, 27 апреля в порт Хайфа прибыл российский корабль «Панормитис». По данным расследователей проекта SeaKrime, судно доставило более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн зерна.

В свою очередь, израильская компания «Ценципер» отказалась разгружать российский балкер с зерном, незаконно вывезенным с оккупированных территорий Украины. В МИД назвали это положительным шагом и призвали не становиться соучастниками преступления.

Также Украина обратилась в Израиль с запросом на арест судна PANORMITIS, которое может перевозить украденное зерно. Речь идет о миллионных убытках и международном нарушении права.

