Израиль ответил огнем на ракетные обстрелы из Сектора Газа

Израиль ответил огнем на ракетные обстрелы из Сектора Газа

Армия Израиля нанесла удары по ракетной площадке и военным постам.

В то время как фейерверки в разных странах освещали небо, чтобы отпраздновать Новый год, из сектора Газа террористы запустили ракеты в направлении Израиля.

Об этом сообщает армия Израиля в Twitter.

Как Fireworks lit up skies to celebrate #NewYear2022 по всему миру, different type of fire came from Gaza—terrorist rocket-fire toward Israel.



В ответ, есть только строчка Hamas sites in Gaza, incl. а рокатом разработки веб- и military posts used для активности террористов. pic.twitter.com/mncbxQ3RhN — Israel Defense Forces (@IDF) 1 января 2022

Было выпущено 2 ракеты.

Согласно протоколу, сирены не звучали и не было перехвата, поскольку ракеты приземлились в море у побережья центральной части Израиля.

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В ответ израильская армия нанесла удары по объектам "ХАМАС" в Секторе Газа, в том числе обстреляла ракетную площадку и военные посты, используемые для террористической деятельности.

Напомним, что ранее израильские истребители и вертолеты ударили по подземным инфраструктурным объектам "ХАМАС", в частности "военному комплексу с цехами по производству ракет, учебному комплексу, составу оружия и террористическому тоннелю".

Также армия обороны Израиля нанесла авиаудара по Газе после того, как "Железный купол" перехватил выпущенную в сторону Эшколя ракету.

Ракетные удары произошли после информации о задержании двух из шести палестинских заключенных, сбежавших из тюрьмы строгого режима "Гильбоа". Позже силовики поймали еще двух беглецов.

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