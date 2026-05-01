Израиль передал лазерную систему ПВО ОАЭ из-за угрозы со стороны Ирана - FT

Флаг Израиля

Израиль срочно направил в Объединенные Арабские Эмираты современные оборонные системы, включая лазерную технологию, чтобы усилить защиту страны от иранских ракетных атак.

По данным Financial Times , Израиль принял решение о передаче новейших систем на фоне роста напряжения в регионе и риска эскалации конфликта с Ираном.

Речь идет, в частности, о передовой лазерной установке, способной перехватывать воздушные цели — ракеты и беспилотники. Такие системы рассматриваются как более дешевая альтернатива традиционным средствам ПВО, поскольку позволяют уничтожать цели без использования дорогостоящих ракет.

В материале говорится, что сотрудничество между Израилем и ОАЭ в сфере безопасности усилилось после нормализации отношений в 2020 году. В настоящее время обе страны заинтересованы в сдерживании угроз со стороны Ирана, активно развивающего свои ракетные и дроновые программы.

Ожидается, что развертывание таких систем станет важным элементом региональной противовоздушной обороны и может изменить баланс сил в Персидском заливе.

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на американские условия по отказу от ядерного оружия. «Блокада эффективнее бомбардировки», — заявил Дональд Трамп.

