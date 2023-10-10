Израиль переходит к полному наступлению – министр обороны Йоав Галлант

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари добавил, что уничтожение высокопоставленных членов ХАМАС является главным приоритетом
Министр обороны Йоав Галлант заявил, что Израиль переходит к "полному наступлению" на Сектор Газы, поскольку спорадические столкновения с террористами ХАМАС на юге Израиля продолжаются уже четвертый день.
Об этом пишет The Times of Israel.
"Я снял все ограничения, мы (восстановили) контроль над территорией, и мы переходим к полному наступлению", — заявил Галлант на границе с Газой.
Там Галлант обратился к израильским бойцам.
"У вас будет возможность изменить реальность здесь (...) ХАМАС хотел перемен в Газе, он изменится на 180 градусов от того, что он думал. Они пожалеют об этом моменте, Газа никогда не вернется к тому, что там было раньше", – сказал Галлант.
По словам военного, кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост, армия Израиля уничтожит "всеми силами и без компромиссов".
Напомним, даже бойцы ЦАХАЛа утешали друг друга после того, что им пришлось увидеть на месте массового убийства израильтян в кибуце Кфар-Аза.
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