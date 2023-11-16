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Израиль переходит к следующему этапу операции в Секторе Газа – министр обороны

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Израиль переходит к следующему этапу операции в Секторе Газа – министр обороны

Министр обороны Йоав Галант в командном центре 36-й дивизии на юге Израиля/Фото Минобороны Израиля

Израильские военные продолжают уничтожать террористов ХАМАСа.

Армия обороны Израиля переходит к следующему этапу наземной операции в секторе Газа. Она осуществляется четко, избирательно и решительно.

Об этом заявил Министр обороны Йоав Галант, пишет The Times of Israel.

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Как заметил глава оборонного ведомства, ЦАХАЛ обнаружил "важные находки" в больнице Шифа. Но о чем именно идет речь – не конкретизировал.

"Операция продолжается и проводится четко, избирательно, но очень решительно", – отметил Галант.

Армия обороны Израиля завершила захват западной части города Газа, добавляет он, и очистила территорию всех боевиков и активов ХАМАС.

"Начался следующий этап", – сдержанно подытожил Галлант.

Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что установила оперативный контроль над портом Газы. Этот район использовался ХАМАСом как тренировочная база для своих военно-морских сил.

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Дата публикации
Просмотры
453
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