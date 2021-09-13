Израиль перехватил выпущенную из Сектора Газы ракету и нанес авиаудары в ответ: видео

Израиль перехватил выпущенную из Сектора Газы ракету и нанес авиаудары в ответ: видео

Палестинские СМИ сообщили о звуках взрывов в северной и южной частях Сектора Газа.

Армия обороны Израиля утром в понедельник, 13 сентября, нанесла авиаудары по целям в Секторе Газа в ответ на выпущенную ракету, перехваченную "Железным куполом".

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что в расположенных неподалеку от границы с Газой кибуцах Киссуфим и Эйн-ха-Шлоша сработали ракетные сирены, а система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" вечером в воскресенье перехватила ракету над южным городом Сдерот.

Около пяти местных жителей получили легкие ранения, когда бежали в убежище.

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По данным израильских сил, нанесенные в ответ на атаку авиаудары были выпущены в сторону четырех объектов "ХАМАС", используемых, в частности, для "военной подготовки, производства и хранения оружия и входа в подземный террористический тоннель".

Между тем палестинские СМИ сообщили о звуках взрывов в северной и южной частях Сектора Газа, контролируемых "ХАМАС".

По их данным, одна из целей была поражена в городе Рафах. В ответ в сторону израильских самолетов открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Также истребители Армии обороны Израиля поразили цели вблизи Бейт-Лахии, Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха.

תיעוד בכלי התקשורת הפלסטיניים: תקיפת חיל האוויר ברצועת עזה @ItayBlumental pic.twitter.com/vxkMJwEm3G — כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2021

За прошедшие сутки израильские истребители и вертолеты ударили по подземным инфраструктурным объектам "ХАМАС", в частности "военному комплексу с цехами по производству ракет, учебному комплекса, складу оружия и террористическому тоннелю".

В субботу Армия обороны Израиля также нанесла авиаудар по Газе после того, как "Железный купол" перехватил выпущенную в сторону Эшколя ракету.

Ракетные удары произошли после информации о задержании двух из шести палестинских заключенных, сбежавших из тюрьмы строгого режима "Гильбоа". Позже силовики поймали еще двух беглецов.

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