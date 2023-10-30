Израиль перерезал ключевую дорогу Сектора Газы – спикер ЦАХАЛА подтвердил операцию

Израильские танки перерезали ключевой путь с севера на юг.
В понедельник утром, 30 октября, израильские танки добрались до окраин города Газа и перерезали ключевой путь Палестины с севера на юг.
Спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил информацию.
"За последние несколько часов в Газу вошли новые израильские войска", – уточнил он.
Дорога Салах аль Дин – главная автомагистраль Сектора Газа, соединяющая территорию от КПП Рафах на юге до КПП Эрез на севере.
Напомним, лидер ХАМАС впервые назвал условие для освобождения захваченных в Израиле заложников.
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