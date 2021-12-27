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Израиль первым в мире начал вакцинировать четвертой дозой против COVID-19: кто получил спасительный укол

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Израиль первым в мире начал вакцинировать четвертой дозой против COVID-19: кто получил спасительный укол

Associated Press

Прививки уже сделали 150 медицинских работников.

После того как около половины населения Израиля уже получили бустерную третью дозу вакцины на фоне роста заражений "Омикроном", страна первой в мире начала кампанию по вакцинации граждан четвертой дозой вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что первые прививки четвертой дозой вакцины начали делать в Медицинском центре Шеба вблизи Тель-Авива. В частности, прививки уже сделали 150 медицинских работников. Они вакцинировались четвертой дозой вакцины Pfizer/BioNTech.

"Надеюсь, мы сможем доказать, что эта четвертая бустерная доза действительно защищает против "Омикрона", что является насущной потребностью на сегодня", — заявил профессор Якоб Лави в Медицинском центре Шеба.

В свою очередь премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее заявил, что четвертую дозу вакцины будут предоставлять людям старше 60, а также медработникам и людям с хроническими заболеваниями через 4 месяца после третьей дозы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Израиль еще в начале 2021 года стал первой страной, начавшей вакцинацию от COVID-19. Сейчас в стране вакцинированы бустерной дозой более 4,2 млн человек из 9,3 млн населения. За все время пандемии в стране умерли 8242 человека.

Также в Израиле ученые проводят клинические испытания препарата против коронавируса под названием Amor-18. Во время второго этапа исследований все 18 человек, принимавших лекарства, поправились.

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