Израиль первым в мире начал вакцинировать четвертой дозой против COVID-19: кто получил спасительный укол

Израиль первым в мире начал вакцинировать четвертой дозой против COVID-19: кто получил спасительный укол

Прививки уже сделали 150 медицинских работников.

После того как около половины населения Израиля уже получили бустерную третью дозу вакцины на фоне роста заражений "Омикроном", страна первой в мире начала кампанию по вакцинации граждан четвертой дозой вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что первые прививки четвертой дозой вакцины начали делать в Медицинском центре Шеба вблизи Тель-Авива. В частности, прививки уже сделали 150 медицинских работников. Они вакцинировались четвертой дозой вакцины Pfizer/BioNTech.

"Надеюсь, мы сможем доказать, что эта четвертая бустерная доза действительно защищает против "Омикрона", что является насущной потребностью на сегодня", — заявил профессор Якоб Лави в Медицинском центре Шеба.

В свою очередь премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее заявил, что четвертую дозу вакцины будут предоставлять людям старше 60, а также медработникам и людям с хроническими заболеваниями через 4 месяца после третьей дозы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Израиль еще в начале 2021 года стал первой страной, начавшей вакцинацию от COVID-19. Сейчас в стране вакцинированы бустерной дозой более 4,2 млн человек из 9,3 млн населения. За все время пандемии в стране умерли 8242 человека.

Также в Израиле ученые проводят клинические испытания препарата против коронавируса под названием Amor-18. Во время второго этапа исследований все 18 человек, принимавших лекарства, поправились.

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