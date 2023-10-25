Израиль планирует отказывать в выдаче виз представителям ООН после скандального заявления Гутерриша

Израиль планирует отказывать в визах официальным лицам ООН после высказывания генерального секретаря Антониу Гутерриша, что нападение ХАМАСа "произошло не на пустом месте".

Об этом заявил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, пишет The Times of Israel.

Он отметил, что его страна восприняла заявление Гутерриша, как оправдывание жестокого нападения ХАМАСа 7 октября.

"Из-за его замечания мы откажем в выдаче виз представителям ООН. Мы уже отказали в визе заместителю генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Пора дать им урок", - подчеркнул он.

После неоднозначного высказывания в зале Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке генсек попытался объяснить свое заявление.

"Жалобы палестинского народа не могут оправдать ужасающие атаки ХАМАСа. Эти ужасающие нападения не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа", - написал он на странице в X.

Напомним, накануне в ООН разгорелся скандал из-за заявления генсека Гутерриша. Во время выступления он сказал, что "глубоко озабочен явными нарушениями международного гуманитарного права в Газе" и что "нападение ХАМАСа произошло не на пустом месте".

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