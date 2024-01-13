Израиль планирует взять под контроль границу между Сектором Газа и Египтом

Власти Израиля сообщили Египет о намерении начать военную операцию, чтобы установить контроль над границей между Сектором Газа и Египтом.

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Об этом информирует The Times of Israel.

Издание сообщает, что Израиль намерен взять под свой контроль пограничный пункт "Рафах", а также разместить войска вдоль так называемого Филадельфийского коридора, разделяющего Египет и Газу.

Сообщается, что израильские лидеры еще не дали добро на проведение операции, а временные рамки ее проведения будут зависеть от переговоров с Египтом. В свою очередь Египет работает над тем, чтобы заключить новое соглашение между ХАМАСом и Израилем по заложникам.

Кроме того, издание сообщает, что официальные лица Израиля пытались убедить власти Египта, что операция не приведет к случайным повреждениям Египта и что они не будут нарушать ограничения на размещение войск в этом районе, предусмотренные мирным договором 1979 года между странами.

В свою очередь власти Египта отклонили предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы. Власти Египта заявили, что они работают над установлением барьеров и усилением наблюдения в этом районе.

Напомним, ранее сообщалось, что из Сектора Газа не удалось эвакуировать 29 украинских граждан, посол назвал причину.

Кроме того, мы ранее информировали, что оружие, которое должно было получить Украина, отправили в Израиль.

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