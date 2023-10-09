Израиль планирует взять Сектор Газа в полную осаду – Минобороны Израиля сделало заявление

Военные Израиля вернули контроль над всеми городами на границе Сектора Газа.
Израиль планирует взять Сектор Газа в полную осаду. Не будет электричества, пищи и горючего.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
Как отмечается, страна планирует взять Сектор Газа в полную осаду: туда не будет возможности поставить еду, топливо, там не будет электроэнергии.
“Я приказал полностью окружить Сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни горючего, все закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно”, – сказал Йоав Галант.
В то же время, СМИ сообщают, что военные Израиля вернули контроль над всеми городами на границе Сектора Газа. В настоящее время происходит зачистка населенных пунктов и обнаружение боевиков, которые могут скрываться.
Напомним, что президент Ирана поздравил ХАМАС с победой в войне против Израиля.
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