Израиль планирует взять Сектор Газа в полную осаду – Минобороны Израиля сделало заявление

Военные Израиля вернули контроль над всеми городами на границе Сектора Газа.

Израиль планирует взять Сектор Газа в полную осаду. Не будет электричества, пищи и горючего.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Как отмечается, страна планирует взять Сектор Газа в полную осаду: туда не будет возможности поставить еду, топливо, там не будет электроэнергии.

“Я приказал полностью окружить Сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни горючего, все закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно”, – сказал Йоав Галант.

В то же время, СМИ сообщают, что военные Израиля вернули контроль над всеми городами на границе Сектора Газа. В настоящее время происходит зачистка населенных пунктов и обнаружение боевиков, которые могут скрываться.

Напомним, что президент Ирана поздравил ХАМАС с победой в войне против Израиля.

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