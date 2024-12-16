Израиль подорвал военные объекты в Тартусе у базы ВС РФ: это вызвало землетрясение

Речь идет о землетрясении магнитудой в три балла.

В ночь на 16 декабря в провинциях Тартус и Латакия на западе Сирии местные жители услышали громкие взрывы и увидели зарево от детонации снарядов. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой три балла.

Об ударе ВВС Израиля по составам сирийской армии сообщило издание Times of Israel.

Издание написало, что авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цели в провинциях Сирии Латакия и Тартус. Журналисты ссылаются на неназванные сирийские источники, утверждающие, что целью израильтян была военная база ПВО и состав ракет типа "земля-земля".

После попадания по целям на сейсмологическом портале VolcanoDiscovery зафиксировали землетрясение магнитудой 3 балла, говорится в статье. Эпицентр землетрясения расположен именно в провинции Тартус, возле города Баниас (35° 10′ 56″ N, 35° 56′ 25″ E), на глубине 32 км.

Израиль официально эти атаки не комментировал.

Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приехал 8 декабря на границу с Сирией и заявил, что падение режима Асада стало результатом ударов Израиля по его основным союзникам в регионе — Ирану и ливанской террористической группировке "Хезболла". Он сказал, что это открывает "новые большие возможности для Израиля".

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