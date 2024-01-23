Израиль потерял рекордное количество солдат за сутки в Секторе Газа: детали

С начала войны против ХАМАС Израиль терял до 20 человек в день.

Двадцать четыре израильских солдата погибли в Секторе Газа, что стало самым большим количеством погибших за один день войны против ХАМАСа, поскольку Израиль продолжает наибольшую наземную операцию в 2024 году.

Об этом сообщает Reuters.

Наибольшие потери с начала войны

Спикер израильской армии контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что 21 солдат погиб в результате взрыва, когда два здания, которые они заминировали для сноса, обрушились после того, как боевики обстреляли гранатами стоящий рядом танк.

Ранее военные сообщили, что три солдата погибли в результате отдельного нападения на юге Газы.

«Вчера мы пережили один из самых трудных дней с начала войны, — заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. — Во имя наших героев, ради наших жизней мы не прекратим борьбу до полной победы».

Министр обороны Йоав Галант заявил, что война определит будущее Израиля "на десятилетие вперед".

"Гибель боевиков является необходимым условием для достижения целей войны", — сказал Галант.

Масштабно наземная компания

Эти смерти произошли в то время, когда израильские войска проводят свою крупнейшую наземную кампанию в новом году, продвигаясь вглубь западной части Хан-Юниса, главного города на юге палестинского анклава, рядом с районами, приютящими сотни тысяч людей, бежавших из других частей. анклава.

Жители Газы говорят, что израильские блокады и штурмы больниц с понедельника, 22 января, покинули раненых и погибших вне зоны досягаемости спасателей, поскольку боевые действия в переполненном городе обострились.

Умерших хоронили на территории главной больницы, поскольку выходить на кладбище было небезопасно. Другая больница Хан-Юнис, Аль-Хаир, была штурмована израильскими войсками, арестовавшими тамошний персонал, а третья, Аль-Амаль, где базируются спасатели Красного Полумесяца, была отрезана и недоступна, по словам палестинских официальных лиц.

Израиль заявляет, что боевики ХАМАС действуют в больницах и вокруг них, что делает их законными целями. Персонал больниц и ХАМАС это отрицают.

Уничтожить ХАМАС

Израиль пообещал уничтожить ХАМАС, палестинское исламистское движение, правящее Газой и поклявшееся уничтожить Израиль, боевики которого 7 октября ворвались через забор в страну, убив 1200 человек и похитив около 250 заложников.

По данным палестинских властей, с тех пор подтверждена гибель по меньшей мере 25 295 жителей Газы, а еще тысячи погибших, как опасаются, потеряны под завалами, в результате разрушившей большую часть анклава израильской кампании.

Почти все 2,3-миллионное население Газа потеряло свои дома, подавляющее большинство из них теперь живет в маленьких городках к северу и югу от Хан-Юниса, многие спит в импровизированных палатках, где заканчиваются еда и медикаменты, и нет чистой воды.

Большое количество погибших израильских военных в боях приходится на время, когда в самом Израиле начинают появляться первые признаки недовольства военной стратегией Нетаньяху, который стремится к полному уничтожению ХАМАСа, но лишь туманно обсуждает то, что будет дальше с Газой.

Обещание Нетаньяху

С прошлой недели Нетаньяху пообещал никогда не позволить палестинцам иметь независимое государство, являющееся разрывом с главным союзником Израиля — Вашингтоном, который десятилетиями считал мирный процесс, что в конечном счете приведет к созданию палестинского государства, основой своей политики на Ближнем Востоке.

Содержащиеся в Газе родственники заложников призвали приложить больше усилий, чтобы вернуть их домой, даже если это означает сдерживание военной кампании. В понедельник группа из них ворвалась на заседание парламентского комитета.

На прошлой неделе член военного кабинета Нетаньяху, бывший начальник штаба Гади Айзенкот, чей сын-солдат погиб во время наземного наступления в Газе, заявил, что кампания еще не достигла своей цели — ликвидации ХАМАСа, и что нет никакой надежды на освобождение заложников в ходе военной операции. .

Он призвал к скорым выборам для замены правительства, которое, по его словам, потеряло доверие общества.

Конфликт сопровождается эскалацией насилия в других регионах Ближнего Востока, особенно там, где действуют вооруженные группировки, связанные с заклятым врагом Израиля – Ираном, Ливаном, Ираком, Сирией и Йеменом.

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