Израиль предоставил доказательства хранения оружия ХАМАС в детской больнице в Газе, там также были заложники – фото

Израильские военные обнаружили большое количество оружия в подвале детской больницы в городе Газа.
Израильские военные поделились видео и фотографиями, на которых, как они утверждают, оружие, которое ХАМАС хранил в подвале педиатрической детской больницы, специализирующейся на лечении больных раком в Секторе Газа. По их словам, там также содержались заложники.
Об этом пишет Reuters.
По данным спикера Армии оброны Даниэля Хагари, есть также признаки того, что заложников, захваченных 7 октября в Израиле, могли содержать в подвале клиники в Рантисе. Там был обнаружен импровизированный туалет, небольшая кухня, а также веревки, которыми людей могли привязывать к стульям.
Хагари назвал эту территорию командно-контрольным центром ХАМАС.
"ХАМАС взял всю эту территорию под свой контроль и вел свою войну против израильтян из этой больницы", – сказал он.
Кроме того, войска Израиля обнаружили мотоцикл со следами выстрелов, который, по его словам, использовался для доставки заложников в Газу.
Напомним, Нетаньяху не исключает соглашение с ХАМАСом по обмену заложниками.
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