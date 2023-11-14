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Израиль предоставил доказательства хранения оружия ХАМАС в детской больнице в Газе, там также были заложники – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Израиль предоставил доказательства хранения оружия ХАМАС в детской больнице в Газе, там также были заложники – фото

ЦАХАЛ в секторе Газа / Фото: Associated Press

Израильские военные обнаружили большое количество оружия в подвале детской больницы в городе Газа.

Израильские военные поделились видео и фотографиями, на которых, как они утверждают, оружие, которое ХАМАС хранил в подвале педиатрической детской больницы, специализирующейся на лечении больных раком в Секторе Газа. По их словам, там также содержались заложники.

Об этом пишет Reuters.

По данным спикера Армии оброны Даниэля Хагари, есть также признаки того, что заложников, захваченных 7 октября в Израиле, могли содержать в подвале клиники в Рантисе. Там был обнаружен импровизированный туалет, небольшая кухня, а также веревки, которыми людей могли привязывать к стульям.

Детская больница в Газе/Фото: скриншот / ©
Детская больница в Газе/Фото: скриншот
Оружие в подвале детской больницы Газы/Фото: скриншот / ©
Оружие в подвале детской больницы Газы/Фото: скриншот

Хагари назвал эту территорию командно-контрольным центром ХАМАС.

"ХАМАС взял всю эту территорию под свой контроль и вел свою войну против израильтян из этой больницы", – сказал он.

Кроме того, войска Израиля обнаружили мотоцикл со следами выстрелов, который, по его словам, использовался для доставки заложников в Газу.

Напомним, Нетаньяху не исключает соглашение с ХАМАСом по обмену заложниками.

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Дата публикации
Просмотры
820
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