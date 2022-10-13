Израиль предоставляет Украине данные своей разведки об иранских дронах и позициях россиян — NYT

Украина, вероятно, получает от Израиля разведданные об иранских дронах и позициях россиян.

Израиль предоставляет Украине данные своей разведки по иранским беспилотникам, которые Россия использует для террора украинского населения.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

"Израиль предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя", — говорится в сообщении.

Кроме того, издание пишет, что частная израильская фирма дает Украине спутниковые изображения позиций российских войск в Украине.

Помощь Израилю для Украины

Следует отметить, что ранее Израиль принимал минимальное участие в помощи Украине. В частности, Киев просил Иерусалим поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак 8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию" на препятствование израильским авиаударам в Сирии, где у России также есть военное присутствие.

В результате этого президент Владимир Зеленский упрекнул Израилю в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

В Израиле заявили, что слова президента Владимира Зеленского об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива "не отражают полную картину". В частности, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что, мол, Тель-Авив оказывает немалую гуманитарную помощь Украине. В частности, речь идет о психологической поддержке.

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