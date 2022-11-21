Израиль предупредил РФ: предоставит Украине оружие, если Москва получит иранские ракеты

Советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил, что его страна может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты.

Об этом он сказал во время форума в Бахрейне, передает израильский 9-й канал со ссылкой на медиакорпорацию Кан.

По словам Хулата, украинская армия может получить "высокоточные баллистические ракеты", в случае поставки по Ирану подобных ракет собственного производства России.

Источники Кан в Министерстве иностранных дел Израиля также сообщили, что дипломаты страны в разговорах с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым выразили протест об использовании российскими войсками в Украине иранских беспилотников.

Напомним, израильский премьер Лапид в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заверил в поддержке украинского народа, но о средствах противовоздушной обороны, которые нужны для защиты от иранских дронов, не упомянул.

Тем временем лидер израильской оппозиции Беньямин Нетаньяху в комментариях американским телеканалам предположил, что может помочь вооружить Украину против России, если его изберут премьер-министром. В частности, он сказал, что "рассмотрит это, когда придет в должность".

Вспоминая об использовании Россией беспилотников-смертников иранского производства против Украины, Нетаньяху предупредил, что они также могут представлять угрозу Израилю и странам Запада.

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