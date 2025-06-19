Израиль предупредил США, что может отправить спецназовцев на ядерный объект Ирана - СМИ

Израильские военные / © Associated Press

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Один из ключевых вопросов, который сейчас волнует президента США Дональда Трампа , говорят его советники: если США присоединятся к войне с Израилем и свергнут свои массивные разрушители бункеров, действительно ли они уничтожат наиболее укрепленный ядерный объект Ирана?

Об этом пишет Axios

Трамп хочет убедиться, что такое нападение действительно нужно и не втянет США в длительную войну на Ближнем Востоке — и, самое главное, что он действительно достигнет цели уничтожения ядерной программы Ирана, говорят американские чиновники.

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"Мы будем готовы нанести удар по Ирану. Мы еще не убеждены, что мы необходимы. И мы хотим быть ненужными, но я думаю, что президент просто не убежден, что мы нужны", - сказал американский чиновник.

Если Трамп вступит в войну, это почти наверняка будет сделано для уничтожения объекта по обогащению урана Фордо, построенного в горе к югу от Тегерана.

Он возглавляет список целей Израиля. Но Израилю не хватает бомб для уничтожения бункеров, необходимых для его уничтожения с воздуха, а также бомбардировщиков B-2 для их перевозки. США имеют это все в пределах досягаемости Ирана.

Также израильские чиновники считают, что Трамп решит нанести удар США. Они утверждают, что могут нанести значительный ущерб объекту Фордо, даже если будут вынуждены действовать самостоятельно.

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и посол в Вашингтоне Ехиэль Лейтер намекнули в недавних интервью, что у армии обороны Израиля есть варианты, кроме авиаударов.

Одним из них может быть рискованный рейд спецназовцев. Израильские спецназовцы провели такую операцию в прошлом сентября, хотя и в меньших масштабах, когда уничтожил подземный ракетный завод в Сирии, заложив и взорвав взрывчатку.

Теперь, когда Израиль имеет полный контроль над воздушным пространством Ирана и нанес тяжелый удар по иранской армии, этот вариант кажется менее экстремальным, чем мог бы быть в противном случае.

Американский чиновник заявил, что израильтяне сообщили администрации Трампа, что хотя они могут не достичь достаточно глубоко вверх с бомбами, но они могут "сделать это с помощью людей".

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Ситуация на Ближнем Востоке

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее заявил, что его страна была вынуждена действовать против Ирана , поскольку Тегеран стремительно подходит к созданию ядерного оружия.

В США президент Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Израиль, а Иран, по его словам, должен "поговорить и поговорить немедленно".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также обратил внимание на то, что война между Израилем и Ираном играет на руку России. В частности, Москва заинтересована в том, чтобы Израиль уничтожил иранскую нефтяную инфраструктуру.

Следует отметить, что один из израильских авиаударов ликвидировал одновременно восемь высокопоставленных военных Ирана. Впоследствии Израиль уничтожил и нового главу Центрального штаба Хатам-аль-Анбия Али Шадмани, пробывшего в должности около 4 дней.

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