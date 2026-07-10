Израиль предупредил США о новом вероятном заговоре Ирана о покушении на Трампа — WSJ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Израиль сообщил американским властям о новых разведывательных данных, которые, по его оценке, указывают на подготовку Ираном нового плана ликвидации президента США Дональда Трампа . Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе консультаций между союзниками.

По информации издания, возможный план является продолжением многолетних угроз Тегерана отомстить за ликвидацию командующего сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, погибшего в результате американского удара 2020 года по приказу Трампа.

Детали предполагаемого сговора не разглашаются. В то же время, сам Трамп, комментируя вопросы безопасности во время пребывания на саммите НАТО в Анкаре, заявил, что знает об угрозах в свой адрес и остается одной из главных целей иранского режима.

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Как отмечает WSJ, информация о новой угрозе появилась на фоне резкого обострения отношений между США и Ираном после возобновления взаимных ударов, а также несмотря на попытки Вашингтона и Тегерана достичь ранее режима прекращения огня.

Удары США по Ирану – что известно

Напомним, накануне 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в Иране закончился. Американский лидер назвал руководителей иранского режима «лжецами» и «больными».

Трамп заявил, что удары по Ирану стали ответом на обстрел торговых кораблей в Ормузском проливе и пригрозил Тегерану более жесткими последствиями в случае повторения атак.

После этого Центральное командование США сообщило о начале дополнительных ударов по Ирану.

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