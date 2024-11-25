Израиль предварительно одобрил соглашение с "Хезболлой" о прекращении огня в Ливане — СМИ

В частности, соглашение предусматривает 60-дневный переходный период, в течение которого должен быть прекращен огонь.

Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с террористической организацией "Хезболла" о прекращении огня в Ливане. Это соглашение должен окончательно утвердить кабинет министров.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники.

Спецпосланник США по региону и эмиссар Эймос Гокстин 24 ноября проинформировал ливанских чиновников о решении Израиля.

Также читайте ХАМАС просит у Трампа помощи в установлении перемирия в Секторе Газа

Как сообщил журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник, Гокстин пригрозил израильским властям прекратить посреднические усилия, если это государство не согласится в ближайшее время на прекращение огня в Ливане.

Спецпосланник США 20 ноября заявил, что переговоры о прекращении огня на границе Ливана и Израиля продвигаются в конструктивном ключе. Гокстин также анонсировал, что отправится в Израиль, где обсудит ответ Ливана на американский проект соглашения о прекращении конфликта между Израилем и "Хезболлой".

По информации издания Al Nahar, этим документом предусмотрено согласие сторон на 60-дневный переходный период, в течение которого должен быть прекращен огонь, и израильские военные – постепенно выведены с территории Ливана. Кроме того, предполагается, что в приграничных районах на юге Ливана будет развернута армия этой страны при поддержке Временных сил ООН.

Напомним, 18 ноября "Хезболла" обстреляла ракетами центральную часть Израиля. Были ранены мирные жители.

Читайте также: