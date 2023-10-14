Израиль приказал жителям сектора Газа эвакуироваться на юг и назвал часы, когда это будет безопасно

Власти Израиля заявили, что в течение шести часов для жителей сектора Газа создадут безопасный коридор, чтобы они могли выехать на юг.

Израиль предложил жителям сектора Газа эвакуироваться с 10:00 до 16:00 в субботу, 14 октября.

Об этом сообщает BBC.

"Израиль призывает жителей сектора Газа эвакуироваться на юг сектора в субботу между 10:00 и 16:00 по местному времени, используя два конкретных маршрута – шоссе Далдул и Аль-Сана", – пишет издание.

По словам представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи, именно в этот промежуток времени по этому пути ехать будет абсолютно безопасно.

В основном призыв касается жителей двух городов – Бейт-Хануна и Хан-Юниса, которые могут стать первыми целями израильской наземной операции.

Напомним, Израиль 13 октября приказал жителям северной части Сектора Газа переселиться на юг анклава в течение 24 часов. По данным ООН, более 423 000 тыс. человек покинули свои дома еще до того, как Израиль озвучил свой приказ.

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