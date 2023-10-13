Израиль приказал жителям Сектора Газа уехать в течение суток: реакция ООН вызвала скандал

ООН получила информацию о том, что Израиль отдал приказ жителям северной части Сектора Газа переселиться на юг анклава в течение 24 часов.

Об этом сообщил спикер генсека организации Стефан Дюжаррик, пишет Би-би-си.

"ООН решительно призывает отменить любой подобный приказ, если он будет подтвержден во избежание превращения и без того трагической ситуации в катастрофическую", – сказал он.

По данным ООН, приказ, поступивший около полуночи в пятницу, касается примерно 1,1 млн человек – половина населения всего сектора Газа.

Он отметил, что израильские военные проинформировали представителей ООН о том, что работают в Газе, что распоряжение также распространяется на всех сотрудников организации и находящихся в ее помещениях, в том числе школы и больницы.

"ООН считает невозможным, чтобы такое перемещение происходило без разрушительных гуманитарных последствий", — добавил Дюжаррик.

Как пишет издание, Израиль, судя по всему, в последние дни готовится к наземному наступлению, стягивая к границе с Газой солдат, тяжелую артиллерию и танки.

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 13 октября, экстренное заседание.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан резко отреагировал на заявление ООН, в котором организация просит отменить приказ об эвакуации северной части Сектора Газа в ближайшие 24 часа.

"Реакция ООН по предварительному приказу Израиля жителям Газы позорна! В течение многих лет ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование гражданского населения и гражданской инфраструктуры Сектора Газы как укрывательство для оружия и убийств. Теперь вместо того, чтобы встать на сторону Израиля, чьи граждане были убиты террористами ХАМАС, и пытающегося минимизировать ущерб тем, кто в этом не участвует, она читает проповеди Израилю", – заявил он.

По мнению дипломата, ООН необходимо сосредоточиться на возвращении в Израиль захваченных боевиками заложников.

Кроме того, Израиль заявил, что не будет поставлять воду, продовольствие и топливо в Сектор Газа, пока боевики ХАМАС не освободят взятых в плен заложников. Это означает, что более 2 млн палестинцев рискуют остаться без самого необходимого.

Напомним:

7 октября ХАМАС вторгся на территорию Израиля. Израиль в ответ начал бомбардировку Сектора Газа. С израильской стороны, по меньшей мере, 1300 погибших, с палестинской — почти 1500. ООН заявляла о многочисленных нарушениях прав человека с обеих сторон.

Израиль продолжает авиаатаки. ХАМАС отказывается от переговоров по обмену заложниками.

Среди погибших в Израиле семеро украинцев.

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