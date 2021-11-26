Израиль приостановил авиасообщение с семью странами из-за нового COVID-штамма с 32 мутациями

Семь африканских стран классифицированы Израилем как "красные" на фоне появления в их регионе нового COVID-штамма.
Израиль в четверг, 25 ноября, объявил о приостановке авиасообщения с Южно-Африканской Республикой, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини.
Об этом со ссылкой на заявление израильского премьер-министра Нафтали Бенета сообщает The Jerusalem Post.
Все семь африканских стран классифицированы как "красные" на фоне появления в их регионе нового штамма COVID-19 "B.1.1.529", который содержит 32 мутации в спаечном белке.
Иностранцам из указанных стран будет запрещено въезжать в Израиль, а израильтянам по возвращении необходимо будет на неделю пойти на карантин и сдать два COVID-теста, даже если они полностью вакцинированы от коронавируса.
Ранее о подобном решении также объявили в Великобритании.
"B.1.1.529" содержит 32 мутации, ряд из которых связывают с более высокой трансмиссивностью и устойчивостью к разработанным вакцинам. Сейчас в мире зафиксировано всего 59 случаев заболевания этим COVID-штаммом, в частности в ЮАР, Гонконге и Ботсване.
Руководитель лаборатории иммунологии в Университете имени Бар-Илана Сирил Коэн отметил, что этот вариант содержит наибольшее количество мутаций из когда-либо зарегистрированных. "Мы говорим о чем-то сильно отличающемся от того, что мы знали до сих пор", — указал он.
Вычислительный биолог из Института Вейцмана Эран Сигал также считает, что "B.1.1.529" может быть более заразным и более устойчивым к вакцине, чем вариант "Дельта".
"Информации пока недостаточно, но этот вариант имеет больше мутаций, чем другие варианты, и некоторые из них являются мутациями, обеспечивающими большую стойкость к вакцине и лучшую способность к распространению", — пояснил исследователь.
А директор Института генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Франсуа Баллу предположил, что этот COVID-штамм мог развиться во время хронической инфекции у человека с ослабленной иммунной системой, возможно, у нелеченного пациента с ВИЧ/СПИДом.
"На этом этапе сложно предположить, насколько он может быть заразен. Сейчас за ним следует внимательно следить и анализировать, но нет причин для чрезмерной обеспокоенности, если только в ближайшем будущем частота таких случаев не станет расти", — подчеркнул эксперт.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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