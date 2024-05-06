Израиль призвал 100 тысяч палестинцев эвакуироваться из Рафаха перед наступлением – подробности

Израильские военные в понедельник утром, 6 мая, начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха – города на юге Сектора Газы – находящихся вблизи израильской границы накануне запланированного наземного наступления в этом районе.

Об этом пишет Times of Israel.

Гражданских призвали переехать в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис на юге Газы.

Утром 6 мая, в 8 часов, армия обороны Израиля начала разбрасывать листовки в восточном Рафахе, посылать текстовые сообщения и звонить палестинцам с инструкциями о районах, которые необходимо эвакуировать, и по каким маршрутам идти в определенную гуманитарную зону.

Указ об эвакуации касался лишь некоторых восточных районов Рафаха, а не всего города на юге Газы.

Израильские официальные лица заявили, что террористическая группа ХАМАС имеет шесть батальонов, оставшихся в Секторе Газа, четыре из них – в Рафахе: Ябна (юг), Шабура (север), Тель-Султан (запад) и восточный Рафах. Еще два батальона ХАМАС остаются в центре Газы – в лагерях Нусейрат и Дейр-эль-Балах.

Один из чиновников в ХАМАС заявил, что приказ Израиля об эвакуации является "опасной эскалацией, которая будет иметь последствия".

В Рафахе находятся более миллиона палестинцев. По оценкам, около 100 000 человек находятся в зоне, из которой ЦАХАЛ призвал к эвакуации.

Карта, опубликованная ЦАХАЛом, показала, что эвакуированные зоны включают пункт пропуска Рафах на египетской границе. Три батальона ХАМАС Рафах – Ябна, Шабура и Восточный Рафах.

Карта эвакуации палестинцев из Сектора Газа

В заявлении военных говорится, что "в соответствии с одобрением политического эшелона, ЦАХАЛ призывает находящееся под контролем ХАМАС население временно эвакуироваться из восточных районов Рафаха в расширенную гуманитарную зону".

Расширенная гуманитарная зона в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис имеет полевые госпитали и палаточные городки для перемещенных палестинцев.

"ЦАХАЛ будет продолжать преследовать ХАМАС повсюду в Газе, пока все находящиеся в плену заложники не вернутся домой", - заявили в армии Израиля.

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В листовках ЦАХАЛа, сброшенных в Секторе Газа, военные предостерегали палестинцев от приближения к границам с Израилем или Египтом.

В других листовках, адресованных жителям и тем, кто прячеться в восточных районах Рафаха, есть предупреждение, что "ЦАХАЛ собирается действовать с применением силы против террористических организаций в районе, где вы сейчас проживаете, как ЦАХАЛ действовал до сих пор".

"Любой в этом районе подвергает себя и членов своей семьи опасности", - говорится в тексте открытки.

В ночном телефонном разговоре министр обороны Израиля Йоав Галант сказал своему коллеге, министру обороны США Ллойду Остину, что "в Израиля не осталось иного выбора, кроме как начать наступление на Рафах на юге Газы".

Галант также проинформировал Остина о ракетных обстрелах с Рафаха позиций ЦАХАЛ на границе днем ​​раньше.

Йоав Галант подробно рассказал Ллойду Остину о "много усилиях, которые Израиль прилагает для достижения (соглашения — ред.) по освобождению заложников и временному прекращению огня, и сказал, что на данном этапе ХАМАС отказывается от любого предложения, которое позволило бы это" .

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Галант сказал Остину, что "выбора не осталось, и это означало начало израильской операции в Рафахе".

Истребители в ночь на 6 мая нанесли удары по нескольким позициям ХАМАС в Рафахе на юге Газы, откуда в воскресенье, 5 мая, был совершен ракетный обстрел ЦАХАЛа.

Армия обороны Израиля заявила, что ударила по позициям снайперов, использовавшим террористической группы здани и другой инфраструктуре.

По словам военных, при других ударах по Газе истребители попадали в заминированные здания и позиции для запуска ракет.

Израиль утверждает, что он уничтожил по меньшей мере 13 000 боевиков ХАМАС в Газе, а также около 1000 в Израиле с 7 октября 2023 года после нападения боевиков на Израиль.

Напомним, по данным СМИ, США приостановили поставки боеприпасов Израиля – Белый дом не комментирует.

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