Израиль призывает жителей Газы убегать на юг: что известно

Сектор Газа. / © Associated Press

Израильские военные 6 сентября призвали палестинских жителей города Газа на севере территории эвакуироваться на юг анклава. ЦАХАЛ осуществляет наступление на пригород Газы в рамках планов по его захвату.

Об этом сообщают Reuters и Sky News.

Заметим, что войска Израиля уже несколько недель совершают наступление на пригород этого северного города после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал захватить его. Тель-Авив называет Газу оплотом ХАМАС, а потому его увлечение необходимо для победы над палестинскими исламистскими боевиками.

Военные неделями наносят мощные удары по городу, продвигаясь через отдаленные пригороды, и на этой неделе силы были в нескольких километрах от центра города. Отметим, что 4 сентября Израиль заявил, что контролирует около половины города и около 75% всей территории Газы.

Это наступление грозит вытеснить сотни тысяч находившихся там палестинцев после почти двух лет боев. До войны в городе проживало около миллиона человек, а это почти половина населения Газы. По данным местных органов здравоохранения, с октября 2023 года здесь погибли более 64 тыс. палестинцев.

Представитель Авихай Адраи заявил, что жителям города следует отправиться в специально отведенный прибрежный район Хан-Юнис, который определили "гуманитарной зоной". Там они смогут получить еду, медицинскую помощь и приют.

Между тем Биньямин Нетаньяху настаивает на сделке «все или ничего», предусматривающей немедленное освобождение всех заложников и капитуляцию ХАМАС. По словам министра обороны Израиля Израиля Каца, военные операции будут усиливаться, пока ХАМАС не примет условия Израиля: освобождение заложников и разоружение.

Напомним, 20 августа Израиль начал наступление на город Газа, совершая первые этапы вторжения. Премьер Нетаньяху подчеркивал, что это наступление направлено на ликвидацию двух последних опорных пунктов группировки ХАМАС в Газе. Он назвал это единственным вариантом, ведь боевики отказываются сложить оружие.

Кроме того, в Израиле назвал пять стран, куда могут выселить палестинцев из Газы. Это – Южный Судан, Сомалиленд, Эфиопия, Ливия или Индонезия.