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Израиль проигнорировал просьбу Трампа и атаковал Иран
В Иране заявили о возможных последствиях дальнейшего обострения ситуации.
Израиль нанес удары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана.
Об этом сообщает CNN.
Армия обороны Израиля официально подтвердила атаку по военным целям на иранской территории.
Сообщается о взрывах прогремели по меньшей мере в трех городах — Тегеране, Тебриге и Исфахане.
Атака состоялась, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к премьер-министру Израиля Беньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов на недавние иранские ракетные атаки по израильской территории.
Тем временем старший советник верховного лидера Ирана предупредил о возможных последствиях дальнейшего обострения ситуации.
По его словам, если Израиль продолжит эскалацию, Тегеран может прибегнуть к блокированию Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых морских маршрутов на Ближнем Востоке, по которому проходит значительная часть мировых торговых перевозок.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль будет вынужден согласиться с возможным соглашением между Вашингтоном и Тегераном, если такое решение будет принято американской стороной.
Мы ранее информировали, что Иран вечером 7 июня осуществил ракетный обстрел территории Израиля.