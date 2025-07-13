Израиль пытался ликвидировать иранскую верхушку: ранен президент Пезешкиана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан / © Associated Press

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение ноги во время недавнего израильского удара по месту проведения заседания Высшего совета национальной безопасности. Инцидент произошел уже после бомбардировки, когда иранский лидер эвакуировался из здания из-за аварийного выхода.

Об этом пишет Rokna со ссылкой на иранское агентство Fars.

Детали атаки и ее последствия

Израиль совершил прицельную атаку утром понедельника, 16 июня. Ракеты попали в здание на западе Тегерана.

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Израиль, как утверждают иранские СМИ, выпустил шесть ракет или бомб, разрушивших входы и выходы из здания, чтобы сделать невозможным эвакуацию людей изнутри и перекрыть доступ воздуха. Атака была спланирована по аналогии с операцией по ликвидации лидера «Хезболлы» Ливана Хасана Насраллы.

В результате полученных повреждений в здании исчезло электроснабжение. Однако собравшиеся чиновники смогли покинуть здание из-за аварийного люка. Согласно сообщению, некоторые лица, в том числе Масуд Пезешкиан, получили незначительные ранения ног во время эвакуации.

Реакция Ирана и отсутствие комментариев Израиля

Следует отметить, что во время последнего конфликта между Исламской Республикой и Израилем погибли несколько высокопоставленных военных командиров и специалистов по ядерной программе Ирана.

Заместитель руководителя пресс-службы офиса президента Ирана Мохаммад Мехди Табатабаи в интервью телеканалу "Аль-Маядин" заявил, что Израиль "пытался убить" иранского президента. Сам Пезешкиан в интервью западным СМИ также обвинил Израиль в покушении на его убийство.

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Мы были на внутренней встрече, просматривали программы, когда они разбомбили территорию, где мы находились, на основе информации, которую они получили от своих шпионов. Но когда Бог не хочет, инцидент не происходит», - заявил Пезешкиан.

Недавно советник Хаменеи, Али Лариджани, также заявил, что во время 12-дневной войны Израиль намеревался уничтожить всю верхушку власти, а затем добраться и до лидера Исламской Республики. Лариджани утверждал, что Израиль атаковал место заседания Высшего совета национальной безопасности, «чтобы уничтожить глав ветвей власти и страны, а также важных лиц, а затем добраться до лидера, но не добился успеха».

Израиль пока не прокомментировал заявления иранских чиновников о намерениях убить политическое руководство Ирана.

Напомним, после многих лет поддержки Ирана в вопросе его ядерной программы Путин подталкивает своего союзника к соглашению с США , которое ограничит его право обогащать уран. В случае достижения соглашения, Россия готова вывезти из Ирана запасы высокообогащенного урана.

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