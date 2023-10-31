Израиль расширил операцию в Газе: ХАМАС утверждает, что отражает наземный штурм

Террористы утверждают, что они атаковали ракетами израильские танки и бульдозеры.

Израиль расширил наземную операцию в Секторе Газа, а ХАМАС заявил, что утром 31 октября его боевики обстреляли противотанковыми ракетами израильских военных.

Об этом сообщает Reuters.

Израиль расширил наземную операцию в Секторе Газа, чтобы наказать правящее там движение ХАМАС за смертельное вооруженное нападение 7 октября, в результате которого погибли более 1400 человек.

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Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что 30 октября израильские войска атаковали главную дорогу Газы с севера на юг и – сам город по двум направлениям.

В то же время, Израиль заявил, что войска освободили солдата из плена ХАМАС — одного из 239 заложников, захваченных боевиками 7 октября.

Бригады "Аль-Касам", вооруженного крыла ХАМАС, заявили, что боевики столкнулись утром 31 октября с "вторгшимися на южную ось Газы израильскими силами (включительно) с пулеметами и обстреляли четыре транспортных средства ракетами Аль-Ясин 105". Речь идет о противотанковых ракетах местного производства.

По словам "Аль-Кассам", боевики также обстреляли ракетами два израильских танка и бульдозера на северо-западе Газы.

В Reuters не смогли подтвердить сообщение о боях. Вооруженные силы Израиля не дали комментариев.

Напомним, накануне спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что утром 30 октября израильские танки добрались до окраин города Газа и перерезали ключевой путь Палестины с севера на юг.

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