Израиль расширяет наземные операции в Секторе Газа: все, что известно о ситуации на Ближнем Востоке

В секторе Газа исчезла телефонная связь и интернет. Израильская армия сообщает о расширении наземных операций и призывает палестинцев немедленно передвигаться на юг. Один из крупнейших госпиталей Газы ЦАХАЛ обвинил в том, что прямо под больницей и в ряде ее помещений обустроен штаб боевиков.

О последнем развитии конфликта на Ближнем Востоке узнавала корреспондент ТСН Яна Слесарчук.

ХАМАС превратил гражданских в щит

Бригадный генерал армии Израиля подчеркнул, что боевики под Газой вырыли целый подземный город. В этих тоннелях все – штабы, склады, подходы к пусковым ракетным установкам.

Этими тоннелями боевики ХАМАСа проникали в Израиль. Ими же убегали, захватив заложников. Их хорошо помнит 85-летняя Йохевед Лифшиц, муж которой до сих пор находится в плену.

Уничтоженный боевиками ХАМАСа дом в Израиле / Фото: Associated Press

"Дальше мы преодолевали километры под землей, по влажной земле. Это была как паутина — многочисленных разветвленных тоннелей", — рассказывает она.

Каждый раз это уносит немало мирных жизней. Израильтяне пытаются убедить мир, что другого выбора у них нет, потому что ХАМАС превратил гражданских в щит.

Израиль анонсирует расширение наземной операции в Секторе Газа: исчезла телефонная связь и Интернет

Что известно о погибших и раненых

Спикер армии Израиля Даниэль Хагари говорит, что в госпитале аль-Шифа, в крупнейшей больнице Газы находится более 1500 койкомест, 4000 медиков.

"Здания, отмеченные красным, использует ХАМАС. Здесь у них командный пункт для запуска ракет, здесь они координируют теракты. Из больницы есть многочисленные входы в тоннеле", — добавляет он.

Медиа-центр стал прибежищем для десятков тысяч гражданских, а вот никаких доказательств, что под ним есть тоннели – нет. Однако любое официальное лицо в Секторе Газа это – представитель ХАМАСа, группировки, признанной террористическим многими государствами мира.

Люди несут тела 2 палестинских мужчин, убитых израильскими войсками на Западном берегу / Фото: Getty Images

Следовательно, даже в официальной статистике погибших и раненых из Газы уже вслух сомневаются Соединенные Штаты, а за ними — отдельные европейские государства, среди них Германия. Хотя Израиль требовал, чтобы палестинцы эвакуировались с севера Сектора Газа, удары — идут и по южным районам, куда едва успели перебраться люди.

В руках боевиков ХАМАС остается двести тридцать трое заложников — это граждане Израиля и иностранцы. Их количество уточняют каждый день. В то же время сама группировка утверждает, что вроде бы не имеет связи со всеми группами своих боевиков.

К вечеру сразу несколько арабских и американских источников заявили, будто переговоры об освобождении заложников, которые проводит Катар, заметно продвинулись. Заложники – одна из причин, почему Израиль до сих пор не начинал наземную операцию в Газе, ограничиваясь авиабомбами, ракетами и небольшими рейдами.

Напомним, армия обороны Израиля в пятницу, 27 октября, объявила о расширении наземных операций в секторе Газа.

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