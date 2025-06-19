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Израиль разбомбил ядерный реактор в Иране: какие последствия удара (фото, видео)
Защитный купол ядерного центра в Араке сильно поврежден.
В четверг, 19 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по ядерному реактору в Иране, где, по информации израильской стороны, изготавливали оружейный плутоний для иранских бомб.
В Сети обнародовано видео нанесенных ударов.
В частности ЦАХАЛ поделился кадрами, снятыми непосредственно самонаводящейся бомбой.
Также выложены кадры сбоку, на них видно, что по реактору в Араке ударили несколькими тяжелыми бомбами подряд.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин назвал поражение ядерного реактора главным успехом израильских военных в эти сутки.
Свежие спутниковые снимки показывают: защитный купол ядерного центра в Араке сильно поврежден.
Накануне атаки израильская армия призвала к эвакуации жителей вблизи ядерного объекта в Араке. Военные заявили, что присутствием в этом районе они подвергают жизни опасности.
Напомним, что власти Ирана ранее заявили, что ядерный объект, расположенный в 250 км от Тегерана, якобы не получил серьезных повреждений