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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Израиль разбомбил ядерный реактор в Иране: какие последствия удара (фото, видео)

Защитный купол ядерного центра в Араке сильно поврежден.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Реактор в Араке

Ядерный реактор в Араке / © Associated Press

В четверг, 19 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по ядерному реактору в Иране, где, по информации израильской стороны, изготавливали оружейный плутоний для иранских бомб.

В Сети обнародовано видео нанесенных ударов.

В частности ЦАХАЛ поделился кадрами, снятыми непосредственно самонаводящейся бомбой.

Также выложены кадры сбоку, на них видно, что по реактору в Араке ударили несколькими тяжелыми бомбами подряд.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин назвал поражение ядерного реактора главным успехом израильских военных в эти сутки.

Свежие спутниковые снимки показывают: защитный купол ядерного центра в Араке сильно поврежден.

Ядерный реактор в Араке до удара Израиля

Ядерный реактор в Араке до удара Израиля

Ядерный реактор в Араке после удара Израиля

Ядерный реактор в Араке после удара Израиля

Накануне атаки израильская армия призвала к эвакуации жителей вблизи ядерного объекта в Араке. Военные заявили, что присутствием в этом районе они подвергают жизни опасности.

Напомним, что власти Ирана ранее заявили, что ядерный объект, расположенный в 250 км от Тегерана, якобы не получил серьезных повреждений

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