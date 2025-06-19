Израиль разбомбил ядерный реактор в Иране: какие последствия удара (фото, видео)

Ядерный реактор в Араке / © Associated Press

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В четверг, 19 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по ядерному реактору в Иране, где, по информации израильской стороны, изготавливали оружейный плутоний для иранских бомб.

В Сети обнародовано видео нанесенных ударов.

В частности ЦАХАЛ поделился кадрами, снятыми непосредственно самонаводящейся бомбой.

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Также выложены кадры сбоку, на них видно, что по реактору в Араке ударили несколькими тяжелыми бомбами подряд.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин назвал поражение ядерного реактора главным успехом израильских военных в эти сутки.

Дата публикации 22:46, 19.06.25 Количество просмотров 22 Израиль ударил бомбами по ядерному реактору Ирана

Свежие спутниковые снимки показывают: защитный купол ядерного центра в Араке сильно поврежден.

Ядерный реактор в Араке до удара Израиля

Ядерный реактор в Араке после удара Израиля

Накануне атаки израильская армия призвала к эвакуации жителей вблизи ядерного объекта в Араке. Военные заявили, что присутствием в этом районе они подвергают жизни опасности.

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Напомним, что власти Ирана ранее заявили, что ядерный объект, расположенный в 250 км от Тегерана, якобы не получил серьезных повреждений