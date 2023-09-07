Израиль решил поддержать российскую пропаганду в кино: реакция украинского посольства

В то время, когда международное сообщество изолирует Россию, ведущую агрессивную войну и терроризирующее мирное население Украины, Израиль продолжает сотрудничество с государством-агрессором. В день, когда оккупанты совершили очередной теракт, обстреляв Константиновку, правительство этой страны подписало договор с РФ о сотрудничестве в области кинопроизводства. Цинизм ситуации состоит в том, что кино в России используют пропагандисты для оправдания войны в Украине.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле.

"Мы уже не знаем, как комментировать. В тот же день, когда российская ракета попала по многолюдному рынку на Донбассе в Украине, снова убив и ранив десятки невинных мирных жителей, израильское правительство подписало соглашение о сотрудничестве в области кино с российскими пропагандистами", — отметили украинские дипломаты.

В украинском посольстве возмущены тем, что Израиль предлагает государству-агрессору дополнительные площадки для распространения своих токсических идей, и призвали правительство страны "наконец-то осознать", что правильным будет сосредоточить внимание на несправедливости, совершенной российским руководством, а не на подписывании с ним сомнительных соглашений.

Напомним, в июне этого года украинское посольство в Израиле обвинило действующее правительство этой страны во главе с Беньямином Нетаньяху в налаживании тесного сотрудничества с Российской Федерацией на фоне масштабной агрессии, которую ведет Кремль против Украины, где проживает значительная еврейская община.

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